«Herr der Ringe»-Serie geht weiter: Hier liess uns Staffel eins zurück

Machtkampf in Númenor

Auch das Inselkönigreich Númenor steht am Ende von Staffel eins der «Herr der Ringe»–Serie am Scheideweg: Der alte König Tar–Palantir (Ken Blackburn, 89) ist tot. Königin Regentin Míriel (Cynthia Addai–Robinson, 39) kehrt nach dem Ausbruch des Schicksalsbergs erblindet in ihre Heimat zurück, wo Kanzler Pharazôn (Trystan Gravelle, 43) aller Voraussicht nach in Staffel zwei versuchen wird, die Macht an sich zu reissen.