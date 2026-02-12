«Herr der Ringe»-Star stösst zum Beatles-Filmprojekt

Lawtey, der einem breiten Publikum als Robert Spearing aus der HBO–Serie «Industry» bekannt sein dürfte, übernimmt die Rolle von Stuart Sutcliffe – auch «der fünfte Beatle» genannt. Sutcliffe war der ursprüngliche Bassist der Band, verliess die Gruppe jedoch 1961, um sich der Malerei zu widmen. Sein Höhepunkt bei den Beatles war sein Gesangsauftritt bei «Love Me Tender», der Paul McCartney angeblich aber gar nicht gefiel.