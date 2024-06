Herren-Handtasche: Stylisches Kicker-Accessoire für Emre Can und Co.

Die Zeiten, in denen Fussballprofis mit unförmigen Polyester–Jogginganzügen, grotesken Vokuhila–Frisuren und seltsamen Schnauzbärten zu ihren EM–Länderspielen anreisten, sind schon lange vorbei. Spätestens seit der Jahrtausendwende ist zu beobachten, dass internationale Spitzenkicker zunehmend mehr Wert auf ihr äusseres Erscheinungsbild legen. Noch nie waren Fussballer so schön wie heute – und noch nie sah man so viele mit luxuriösen Herren–Handtaschen.