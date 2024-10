Herrscht zwischen Nicole Kidman und Salma Hayek böses Blut?

In der Tat scheint es Kidman in diesem Moment nicht gefallen zu haben, dass Hayek sie an der Schulter berührte. Dabei hatte der «Desperados»–Star lediglich versucht, ihre Kollegin in Richtung der Fotografen zu drehen, die ein gemeinsames Bild der Schauspielerinnen aufnehmen wollten, denen Kidman aber den Rücken zugewandt hatte. Das «Ladys, bitte» eines der Fotografen ignorierte Kidman jedoch ebenso wie Hayeks Versuche und zog stattdessen von Dannen.