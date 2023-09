Herzchirurgin im Interview: Warum das weibliche Herz anders ist

Herz–Kreislauf–Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen. Trotzdem bringt man sie eher mit Männern in Verbindung. Denn die erkranken häufiger am Herz, Frauen sterben allerdings doppelt so oft daran. Woran liegt es, dass das weibliche Herz nicht so viel Beachtung erhält? Prof. Dr. Sandra Eifert, Herzchirurgin und Leiterin einer der grössten europäischen Frauenherzsprechstunden, hat gemeinsam mit Medizinerin und Wissenschaftsjournalistin Suzann Kirschner–Brouns ein Buch dazu geschrieben: «Herzsprechstunde. Warum das weibliche Herz anders ist und wie es gesund bleibt» (C. Bertelsmann).