Herzchirurgin verrät: So altern Frauen wirklich gesund

Besonders kritisch ist die Kombination aus Mental Load und Schlafmangel, da Schlaf der wichtigste Regulator für zelluläre Reparaturprozesse ist. Wir sehen bei betroffenen Frauen eine deutlich reduzierte Herzfrequenzvariabilität (HRV), was ein direktes Signal für eine geringere körperliche Resilienz und ein höheres Risiko für Herz–Kreislauf–Erkrankungen ist. In der Präventivmedizin müssen wir Care–Belastung daher als echten Gesundheitsfaktor anerkennen. Wir müssen die autonome Regulation – zum Beispiel durch gezieltes HRV–Training, Atemübungen und Bewegung – gerade in der vulnerablen Phase der Perimenopause aktiv trainieren.