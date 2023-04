Herzensangelegenheit: Kate absolviert Solo-Termin im Smart-Casual-Look

Nur wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai hat Prinzessin Kate (41) noch einen Solo-Termin in Windsor absolviert. Der Besuch bei The Baby Bank war durch und durch eine Herzensangelegenheit für die Frau von Prinz William (40). Denn die gemeinnützige Organisation kümmert sich um die lebensnotwendige Versorgung von Familien in extremer Not - ein Thema, für das sich Kate immer wieder öffentlich einsetzt.