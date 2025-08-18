«Herzensprojekt»: Renée Zellweger stellt «zufälliges» Regiedebüt vor

Die Erfahrung als Regisseurin hat Renée Zellweger «geliebt», wie sie dem Branchenmagazin verriet. Deshalb soll es auch nicht bei einem Film bleiben. «Es brodeln immer neue Ideen», sagte die Texanerin. «Es ist nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts, bis alles zusammenpasst», so Zellweger weiter. Ein neues Projekt hat sie schon im Auge, es soll eine Mischung aus Animations– und Realfilm werden.