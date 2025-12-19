Herzerwärmende Begegnung: Königin Máxima überrascht krebskranke Kinder

Königin setzt sich seit Jahren für krebskranke Kinder ein

Höhepunkt ihres Besuchs war das Treffen mit den kleinen Patienten: Auf der Krebsstation nahm sich die Königin Zeit, kranke Kinder zu besuchen. Sie sprach mit Eltern und herzte Kinder, die sich sichtlich über die Aufmerksamkeit freuten. Zu einer besonders herzerwärmenden Begegnung kam es mit einem kleinen Mädchen, das der Königin eine Blume reichte. Die beiden strahlten sich voller Herzlichkeit an.