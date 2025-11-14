Herzigova, Swinton, Shayk: Pirelli stellt neue Fotos in Prag vor

Im Prager Repräsentationshaus hat Pirelli die 52. Ausgabe seines legendären Kalenders enthüllt. Der norwegische Fotograf Sølve Sundsbø hat dafür elf Frauen aus Film, Mode, Sport und Musik als Naturelemente inszeniert.
22 Fotografien erzählen von Erde, Luft, Feuer und Wasser. Sundsbø erklärt, dass er es dabei nicht beliess: «Ich wollte nicht zu wörtlich bleiben, sondern Emotionen, Instinkte und Geisteszustände einfangen, die für das menschliche Leben von zentraler Bedeutung sind», erklärt der Fotograf laut Pressemitteilung. Sein Kalender erforscht auch immaterielle Kräfte wie Energie, Äther und Licht. Das Verlangen nach Freiheit, Neugier, Wissensdurst, Geheimnis, Fantasie, Leidenschaft.
Von Norfolk bis New York
Die Reise begann im April an Englands Küsten. Am Holkham Beach in Norfolk und in der Landschaft von Essex fing Sundsbø zunächst die Natur selbst ein. Sonnenuntergänge, Wolken, Feuer, Wasser. Dann verlegte er sein Projekt in Studios nach London und New York. Dort nutzte der Technikfan riesige LED–Bildschirme, um seine Naturaufnahmen als Kulisse zu projizieren. So verschmolzen die Protagonistinnen mit den projizierten Elementen zu surrealen Porträts.
Die Oscarpreisträgerin Tilda Swinton gehört ebenso zur Besetzung wie Tennis–Legende Venus Williams und Hollywood–Ikone Isabella Rossellini, Tochter von Ingrid Bergman und Roberto Rossellini. «Ich wollte reife Frauen mit Erfahrung und Tiefe fotografieren», begründet Sundsbø seine Wahl, wie aus der Pirelli–Pressemitteilung hervorgeht. «Frauen, die ich zutiefst respektiere für das, was sie verkörpern.»
Die britische Schauspielerin Gwendoline Christie, bekannt aus «Game of Thrones», steht neben der experimentellen Musikerin FKA twigs ausserdem vor der Kamera. Das russische Topmodel Irina Shayk teilt sich die Bühne mit der italienischen Schauspielerin Luisa Ranieri.
Kalender–Veteraninnen kehren zurück
Besonders bemerkenswert: Susie Cave und Eva Herzigová sind keine Neulinge in der Pirelli–Welt. Cave, heute Modedesignerin und Ehefrau von Nick Cave, posierte bereits 1986 für Helmut Newtons legendäre Ausgabe und 1991 für Clive Arrowsmith. Das tschechische Model Herzigová zierte schon Peter Lindberghs Kalender von 1996 und Bruce Webers Version von 1998. Auch das chinesische Model und Schauspielerin Du Juan kehrt zurück. Sie war bereits 2008 in Patrick Demarcheliers Kalender zu sehen. Die puerto–ricanische Schauspielerin Adria Arjona komplettiert das Ensemble.
Im Gespräch über seinen kreativen Prozess verrät Sundsbø Details: Eva Herzigová und Susie Cave stellte er direkt ins Wasser. Für Tilda Swinton schuf er eine Miniaturwelt. Mit FKA twigs führte er lange Gespräche, weil die Künstlerin sich mit Sand bedeckt als Teil der Erde inszenieren wollte.
Seine Leidenschaft für Fotografie begann auf Skipisten. Der junge Norweger fotografierte Freunde beim Skifahren und brachte diese Geschichten «von den Bergen mit nach Hause». Später folgten Konzerte, deren Emotionen er visuell festhalten wollte. 1995 zog er nach London, um am London College of Printing zu studieren. Heute lebt er mit Frau und vier Kindern in der britischen Hauptstadt, doch die klare, natürliche Ästhetik Norwegens prägt viele seiner Bilder.