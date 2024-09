Herzinfarkt: Darum wird er bei Frauen oft erst spät erkannt

Das weibliche Herz ist anders als das männliche. Auch die Risikofaktoren für diverse Herzerkrankungen unterscheiden sich zwischen den Geschlechtern. Prof. Dr. Michael Becker plädiert in seinem Buch «Herzenssache. Warum Frauenherzen anders schlagen» (Verlag Hoffmann & Campe), das am 7. Oktober erscheint, für die Wichtigkeit der genderspezifischen Medizin. Als Professor der Kardiologie und Gründer des Frauen–Herzzentrums in Würselen behandelt er Tausende Frauen aus ganz Deutschland und dem Ausland.