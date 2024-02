Herzinfarkt nach OP: Schauspieler Tony Ganios stirbt mit 64 Jahren

In einem Statement auf ihrem X–Account (ehemals Twitter) reagierte Amanda Serrano auf erste Anteilnahmen: «Die letzten Worte, die wir zueinander gesagt haben, waren ‹Ich liebe dich›. Liebe ist eine Untertreibung. Du bist alles für mich. Mein Herz, meine Seele und mein bester Freund.» Es fühle sich unwirklich an, da auch alles so schnell gegangen sei. Sie schilderte noch einmal den Hergang: «Er hatte sich nicht wohlgefühlt und es tagelang vor mir verheimlicht. Als er es mir schliesslich erzählte und ins Krankenhaus gebracht wurde, war sein Rückenmark stark entzündet. Er wurde operiert, am nächsten Morgen hörte sein Herz auf zu schlagen. Ich bin am Boden zerstört.»