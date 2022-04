Herzliche Begrüssung: Prinz Charles küsst Königin Letizia auf die Wange

Hoher Besuch in England: Königin Letizia von Spanien (49) ist am Dienstag auf Auckland Castle in der Grafschaft County Durham eingetroffen. Prinz Charles (73) hat die 49-Jährige in England willkommen geheissen und sie herzlich begrüsst. Er küsste ihr galant die Hand und die Wange, wie offizielle Fotos zeigen. Beide schienen sehr erfreut über das Treffen zu sein.