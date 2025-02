Herzlicher Empfang: König Charles trifft auf König Abdullah

Abdullah II. wird nächste Woche in Boston und dann in Washington D.C. erwartet, wo er mit US–Präsident Donald Trump (78) zusammentreffen soll. Am 11. Februar steht Berichten zufolge der Besuch im Weissen Haus an. Vermutlich drehen sich die Gespräche dann um Trumps Pläne, den Gazastreifen zu übernehmen und alle Palästinenser zwangsweise umzusiedeln.