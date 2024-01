Herzlicher Moment zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer

Am Samstagabend (13. Januar) sorgte Moderator und Sänger Florian Silbereisen (42) mit seiner Show «Schlagerchampions 2024» wieder für gute Laune beim Publikum im Ersten. Eine besondere Ausgabe war es nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Sendung in ihrer jetzigen Form seit genau zehn Jahren Bestand hat – seit 2014 wird den erfolgreichsten Schlager– und Volksmusikanten laut Ermittlung der GfK Entertainment in diversen Kategorien der Preis «Eins der Besten» überreicht.