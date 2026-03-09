Herzlicher Moment zwischen Prinzessin Kate und Prinzessin Anne

Ein Gruss ohne Kuss

Laut Medienberichten verzichteten die beiden Royals bei der Begrüssung auf den traditionellen Kuss auf die Wange. Grund dafür war aber nicht etwa ein Zerwürfnis, sondern vielmehr die beeindruckende Kopfbedeckung der Prinzessin von Wales. Wie die «Daily Mail» berichtet, war Annes Verzicht auf den Wangenkuss schlichtweg eine praktische Entscheidung, um nicht mit der ausladenden Hutkrempe von Kate zu kollidieren. Stattdessen schienen die beiden Frauen über die Situation zu scherzen – auf Fotos sind sie herzlich miteinander lachend zu sehen.