Herzog von Kent gibt wichtigen Ehrentitel ab

Letzter Auftritt am Sonntag

Am heutigen Sonntag (14. April) werde der Herzog von Kent am jährlichen Gedenktag der Scots Guards in London teilnehmen, heisst es in einem Statement. Es wird sein letzter Auftritt als Colonel sein. Er hatte den Posten seit 1974 inne und besuchte das Regiment regelmässig. 2008 reiste er auch in den Irak und nach Afghanistan, um dort Mitglieder der Truppe zu treffen.