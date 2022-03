Herzogin Camilla ersetzt Meghan als Theater-Schirmherrin

Queen Elizabeth II. (95) übertrug der Herzogin von Cornwall nun diese Aufgabe bei dem Londoner Theater. Die Königin, die diese Position selbst 45 Jahre lang innehatte, hatte Anfang 2019 Herzogin Meghan zur royalen Schirmherrin des National Theatre gemacht. Dass diese Rolle nun Camilla übernimmt, wird von Royal-Experten als ein weiteres Zeichen dafür gewertet, wie viel Vertrauen die Königin in Herzogin Camilla hat. Erst im Februar hatte die Monarchin in einer Botschaft zu ihrem Platin-Thronjubiläum erklärt, dass die Ehefrau von Prinz Charles (73) in Zukunft den Titel «Queen Consort» tragen soll.