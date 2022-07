Herzogin Camilla: Geliebt, gehasst, verachtet

Diese gefühlsmässige Zuordnung wurde, wenn man so will, Camilla in die Wiege gelegt. Die Tochter eines Berufsoffiziers und Vice Lord Lieutenants of East Sussex (Verwaltungsrepräsentant der britischen Monarchie in der Grafschaft East Sussex) ist die Urenkelin von Alice Keppel (1869-1947), der berühmten Geliebten von König Edward VII. (1841-1910), einem Ururgrossvater von Prinz Charles. Diese Alice Keppel hatte einen immensen Einfluss auf den Herrscher.