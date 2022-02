Herzogin Camilla: Von der unbeliebten Affäre zur «Queen Consort»

Doch die Öffentlichkeit war noch nicht so weit. Fast ein Jahr lang musste sich Camilla daraufhin in ihrem Haus verstecken, in einem Interview 2017 mit der «Mail on Sunday» beschrieb sie die Situation damals als «Gefängnis»: «Es war abscheulich. Es war eine zutiefst unerfreuliche Zeit, die ich nicht mal meinen schlimmsten Feinden wünschen würde.»