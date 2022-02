Herzogin Kate: Rutschenspass bei ihrem Besuch in Dänemark

Herzogin Kate (40) ist am Dienstag (22. Februar) in Kopenhagen angekommen, wie sie auf dem offiziellen Twitter-Account der Royals mitteilte. Die Ehefrau von Prinz William (39) besucht zwei Tage lang Dänemark. Dort möchte sie auf ein Thema aufmerksam machen, das ihr besonders am Herzen liegt: die frühkindliche Entwicklung. Der Trip findet im Rahmen ihres Royal Foundation Centre for Early Childhood statt, das sie im Juni 2021 gründete. Zu Beginn ihres Besuchs zeigte sie in Kopenhagen ihre spielerische Seite: Im Lego Foundation Play Lab sauste Kate lachend eine gewundene Röhrenrutsche hinunter.