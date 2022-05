Herzogin Kate setzt sich für mentale Gesundheit von Müttern ein

In einer Videobotschaft auf Youtube sagte die Herzogin: «Wir alle wissen, dass Schwangerschaft, Geburt und die ersten Monate und Jahre im Leben eines Kindes sehr anstrengend sein können.» Oft würden sich die Eltern in dieser Phase einsam und überfordert fühlen. Niemand sei deswegen dafür gefeit, in dieser Zeit Depressionen und Ängste zu entwickeln. Es sei also von entscheidender Bedeutung, in diesen Momenten die richtige Unterstützung zu bekommen. Dafür wolle sie sich nun einsetzen.