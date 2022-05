Herzogin Kate strahlt neben Tom Cruise

Die 40-Jährige strahlte in einem schwarz-weissen schulterfreien Kleid von Roland Mouret. Dazu kombinierte Herzogin Kate eine Clutch von Alexander McQueen, schwarze High Heels und Diamantohrringe von Robinson Pelham. Ihre langen Haare trug sie offen. Prinz William kam in einem mitternachtsblauen Alexander-McQueen-Samt-Dinnerjacket und einer Smokinghose. Passend zur Premiere waren seine Samtschuhe in Anspielung auf den Film mit Miniatur-Kampfjets geschmückt.