Herzogin Kate: Tierische Begrüssung am St. Patrick's Day

Herzogin Kate (40) und ihr Mann Prinz William (39) haben an diesem Donnerstag (17. März) ihren traditionellen Besuch der Irish Guards am St. Patrick's Day abgehalten. Die Cambridges trafen auf dem Kasernengelände Mons Barracks in Aldershot, Hampshire, nicht nur auf das erste Bataillon. Ein Soldat hatte das Maskottchen der Guards namens Turlough Mor, auch bekannt als Seamus, an seiner Seite. Der irische Wolfshund trug zu dem Anlass ein rotes Cape und blieb ruhig stehen. Die Herzogin zeigte keine Scheu vor dem grossen, grauen Vierbeiner und streichelte ihm über den Kopf.