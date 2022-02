Herzogin Kate überrascht mit Gute-Nacht-Geschichte im Kinder-TV

Herzogin Kate (40) versorgt demnächst nicht nur ihre eigenen drei Kinder mit einer Gute-Nacht-Geschichte. Die Herzogin von Cambridge wird laut BBC in einer Sonderausgabe von «CBeebies Bedtime Stories» erscheinen. In dem beliebten britischen Kinderprogramm liest jede Woche eine andere berühmte Persönlichkeit eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Zuvor sind in der BBC-Show unter anderem schon Ed Sheeran (30), Tom Hardy (44), Reese Witherspoon (45) und Ryan Reynolds (45) zu Gast gewesen.