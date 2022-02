Herzogin Kate und Prinz William mit Prinz George bei der Rugby-EM

Am Samstag trafen in London England und Wales im Rahmen des «Six Nations Tie» aufeinander, der inoffiziellen Europameisterschaft. Bei dem traditionellen Rugby-Turnier, an dem England, Wales, Irland, Schottland, Frankreich und Italien teilnehmen, fanden sich auch Prinz William (39), seine Gattin Herzogin Kate (40) und Sohnemann Prinz George (8) im Tickenham Stadium in London ein. «Es ist ein grosses Spiel», sagte Prinz William «Mail Online» zufolge.