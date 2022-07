Herzogin Kate und Prinz William turteln bei Polospiel

Küssen verboten?

Die Expertin für königliche Etikette, Myka Meier (40), sagte dem «People»-Magazin, es gebe keine formellen Regeln für royale Paare. «Die Royals passen ihr Verhalten oft an die Förmlichkeit der Veranstaltung an, an der sie teilnehmen», erklärte sie. Ob sich Kate und William in der Öffentlichkeit umarmen oder küssen, liege in deren eigenem Ermessen.