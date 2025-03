Herzogin Meghan backt zum St. Patrick's Day grüne Waffeln

Prinzessin Kate strahlte im grünen Outfit

Das St. Patrick's Day–Posting der Herzogin erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Prinzessin Kate an der jährlichen Parade der Irish Guards in der Wellington Barracks in London teilgenommen hat. Die Ehefrau von Prinz William (42) feierte einen strahlenden Soloauftritt, bei dem sie auch mit den Gardisten anstiess. Es war ihre erste Teilnahme an der Feier seit 2023. Im vergangenen Jahr musste sie aufgrund ihrer Krebserkrankung pausieren. Die dreifache Mutter erschien in einem dunkelgrünen Mantel von Alexander McQueen mit dazu passendem Hut.