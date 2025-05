Herzogin Meghan begrüsst besonderen Gast in ihrem Podcast

«Confessions of a Female Founder» ist Meghans zweiter Podcast nach «Archetypes». Die erste Folge, mit Bumble–Gründerin Whitney Wolfe Herd, veröffentlichte Meghan am 8. April. Seither gab es wöchentlich eine neue Episode, in der die Herzogin von Sussex mit jeweils einer Unternehmerin über deren Geschäftsgründung sowie private Themen sprach. Unter anderem enthüllte sie, wie viel sie in ihren Schwangerschaften zunahm, wie ihre Erwartungen an das Muttersein aussahen oder dass sie unter der Schwangerschaftskomplikation postpartaler Präeklampsie litt.