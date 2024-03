Herzogin Meghan beklagt Cybermobbing während ihrer Schwangerschaften

Online–Hasswelle während ihrer Schwangerschaften

Wie das Magazin «People» berichtet, sagte sie dort: «Ich halte mich im Moment davon fern, um mich wohl zu fühlen, aber der Grossteil des Mobbings und der Beschimpfungen, die ich in den sozialen Medien und im Internet erlebt habe, geschah, als ich mit Archie und Lili schwanger war, und mit einem Neugeborenen, mit jedem von ihnen.» Lange Zeit habe sie sich den Kopf darüber zerbrochen, warum Menschen derartig hasserfüllt sein können: «Warum tut man so etwas, wenn man schwanger ist oder als Mutter in einer so zarten und heiligen Zeit?»