Herzogin Meghan denkt über Reise nach Grossbritannien nach

Eine Quelle wies gegenüber der «Sunday Times» Spekulationen zurück, Meghan würde niemals nach Grossbritannien zurückkehren. «Ich denke, sie würde mit ihm zurückkommen, auch mit den Kindern», so der Insider wörtlich. «Sie lieben es, Dinge als Familie zu machen, wann immer sie können. Und wenn sie als Paar philanthropisch aktiv sind, nehmen sie die Kinder oft privat mit. Ich sehe keinen Grund, warum er ohne sie mit den Kindern rüberkommen sollte.»