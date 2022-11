Herzogin Meghan: Dieser Reality-Show erteilt sie eine Absage

Herzogin Meghan (41) hat in der letzten Staffelfolge ihres Podcasts «Archetypes» TV-Produzent Andrew «Andy» Cohen (54) zu Gast. In der Episode, die am Dienstag (29. November) erschienen ist, erklärt Cohen, der das Franchise «The Real Housewives» mitproduziert, dass sich viele Fans gewünscht hätten, dass sich die Herzogin nach ihrer Rückkehr in die USA dem «The Real Housewives Of Beverly Hills»-Cast anschliessen würde.