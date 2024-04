Herzogin Meghan: Dreharbeiten für Netflix-Kochshow starten

Drehverbot in der Küche der Herzogin

Wie die britische «Daily Mail» berichtet, sollen die Dreharbeiten für Meghans neue Koch– und Freundschafts–Show am 16. April begonnen haben. Für einige Irritationen sorgt dabei die Tatsache, dass die Sendung Insider–Informationen zufolge anscheinend nicht in der privaten Küche der Herzogin von Sussex in ihrer Villa im kalifornischen Montecito gedreht werden soll. Vielmehr wurde für die Dreharbeiten offenbar eine vergleichbar mondäne Residenz in der unmittelbaren Nachbarschaft der beiden royalen Auswanderer herangezogen.