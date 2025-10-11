Herzogin Meghan: Emotionale Botschaft an Prinz Harry

Herzogin Meghan (44) hat ihrem Ehemann Prinz Harry (41) ein öffentliches Kompliment gemacht. Dabei gewährte sie ihren Fans einen Einblick in einen gemeinsamen Moment der beiden hinter der Bühne eines Events.
In einer Instagram–Story zeigte die Herzogin von Sussex Aufnahmen von sich und Harry, wie sie sich vor einem Gala–Auftritt in New York City unterhalten. Das kurze Schwarz–Weiss–Video ist unterlegt mit Sylvie Vartans Song «Baby, c'est vous». Man sieht darin, wie Meghan offenbar über einen Witz ihres Ehemanns lacht. «Happy World Mental Health Day», schrieb sie dazu, «... an den Mann, der mich immer zum Lachen bringt.» Ein rotes Herz teilte sie ebenfalls mit den Worten.
Auftritt in New York
Herzogin Meghan und Prinz Harry waren am Donnerstagabend gemeinsam bei der «Project Healthy Minds Gala» in New York City erschienen, wo sie den «Humanitarians of the Year Award» entgegennahmen. In aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits präsentierten sie sich elegant: Meghan in einem tailliert geschnittenen Armani–Anzug mit tiefem Ausschnitt, Harry im klassischen Anzug mit Krawatte. Vor den Fotografen hielten die beiden Händchen und Herzogin Meghan warf ihrem Ehemann auf dem schwarzen Teppich innige Blicke zu.
Als das Paar die Bühne der Gala in den Spring Studios betrat, wurde es persönlich. «Unsere Kinder, Archie und Lilibet, sind gerade mal sechs und vier Jahre alt», sagte Meghan laut «People» sichtlich bewegt und hielt einen Moment inne. «Kann man das glauben?» Die Herzogin von Sussex sprach offen über die Herausforderungen, vor denen Eltern in der digitalen Ära stehen. Zwar seien ihre Kinder noch zu jung für Social Media, doch der Tag werde kommen. «Wie so viele Eltern denken wir ständig darüber nach, wie wir die Vorteile der Technologie nutzen können, während wir gleichzeitig vor ihren Gefahren schützen», erklärte die 44–Jährige.
Prinz Harry ergänzte die Ausführungen seiner Frau mit eindringlichen Worten über die Arbeit ihres «Parents Network», einer Initiative der Archewell Foundation. «Wir sind heute Abend alle hier versammelt, um uns auf eines der drängendsten Themen unserer Zeit zu konzentrieren», betonte der 41–Jährige. «Dies ist ein entscheidender Moment in unserer gemeinsamen Mission, Kinder zu schützen und Familien im digitalen Zeitalter zu unterstützen.»