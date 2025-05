Herzogin Meghan engagiert Ex-Assistentin von Bill Gates

Herzogin Meghan stellt Ex–Assistentin von Bill Gates ein

Laut des «Telegraph» soll Fosmo Meghans «dynamische Wachstumsphase managen». Aktuelle Projekte der Herzogin von Sussex umfassen die zweite Staffel ihrer Koch– und Lifestyle–Show «With Love, Meghan» auf Netflix, ihr Unternehmen As Ever sowie den neuen Podcast «Confessions of a Female Founder». Fosmo hatte sich zuvor selbst als «eine versierte Fachkraft mit einer langjährigen Karriere in der Verwaltung komplexer, aufsehenerregender Geschäfte für sehr vermögende Privatpersonen» beschrieben. Sie war zuvor sechs Jahre lang für das private Büro von Bill Gates in der Verwaltung tätig.