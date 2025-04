Herzogin Meghan enthüllt: Sie litt an postpartaler Präeklampsie

Herzogin Meghans (43) neuer Podcast «Confessions of a Female Founder» ist online. In der ersten Folge tauscht sich die Ehefrau von Prinz Harry (40) mit Whitney Wolfe Herd (35), Gründerin der Dating–App Bumble und enge Freundin von Meghan, aus. Neben Einblicken in ihre jeweiligen Erfahrungen als Gründerinnen von Unternehmen wird es auch sehr persönlich.