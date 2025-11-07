Herzogin Meghan: Erste Fotos ihres Schauspiel-Comebacks

In «Close Personal Friends» schlüpft Meghan allerdings in eine Rolle, die ihr leicht fallen dürfte: Sie spielt sich selbst. Der von Amazon MGM Studios produzierte Film handelt von zwei Paaren – eines ist berühmt, das andere nicht –, die in Santa Barbara leben. Eine konkrete Handlung und wie genau Meghan in die Geschichte involviert ist, ist noch nicht öffentlich bekannt.