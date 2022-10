Herzogin Meghan: Ex-Restaurantchef erzählt von unangenehmer Begegnung

In seinem neuen Buch «Your Table is Ready: Tales of a New York City Maître D» erinnert sich Michael Cecchi-Azzolina an Begegnungen mit Prominenten, die er als langjähriger Restaurantleiter in New York City hatte. Zu den «schlimmsten Kundinnen» hätten Model Naomi Campbell (52) und Vogue-Chefin Anna Wintour (72) gehört. Aber auch eine Begegnung mit Herzogin Meghan (41) im Jahr 2017 im Michelin-Lokal Le Coucou blieb Cecchi-Azzolina negativ im Gedächtnis.