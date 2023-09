Herzogin Meghan feiert ein zweites Mal bei Beyoncé-Konzert

Harry reist nach Europa, Meghan folgt etwas später

Auffällig ist zumindest, dass sich die Sussexes in der vergangenen Woche bei mehreren Veranstaltungen in Kalifornien gezeigt haben, nachdem sie sich monatelang weitgehend aus der Öffentlichkeit gehalten haben. Prinz Harry stehen zudem ereignisreiche Tage bevor: Am 7. September besucht er die WellChild Awards in London, vom 9. bis 16. September wird er bei den Invictus Games in Düsseldorf erwartet. Meghan soll etwas später direkt aus den USA nach Deutschland fliegen. Am 9. September ist der Sohn von König Charles III. (74) zudem zu Gast in der ZDF–Sendung «Aktuelles Sportstudio».