Herzogin Meghan feiert ihr Debüt auf der Paris Fashion Week

Langjährige Freundschaft mit Piccioli

Mit dem Besuch unterstützte sie Pierpaolo Piccioli, der kürzlich Creative Director bei Balenciaga wurde. «Über die Jahre hat die Herzogin eine Reihe von Designs von Pierpaolo getragen. Sie haben eng zusammengearbeitet und bei Designs für Schlüsselmomente auf der Weltbühne kollaboriert», erklärte Meghans Sprecher dem «People»–Magazin. Die 44–Jährige bewundere seit langem seine Handwerkskunst und moderne Eleganz.