Herzogin Meghan: Frühzeitige Abreise von den Invictus Games

Harrys Engagement ginge aber weit über das eigentliche Event hinaus, wie Meghan ebenfalls berichtete. «Und dann ist er am Telefon und Archie fragt: ‹Papa, warum bist du am Telefon?› Und er sagt: ‹Weil Invictus ist, ich bereite mich auf Invictus vor.›» Das Sportevent bedeute Harry sehr viel. «Ihr seid seine Familie, so wie wir seine Familie sind. Und ich hoffe, ihr erkennt, wie viel von seinem Herzen er in diese Woche gesteckt hat», betonte Meghan.