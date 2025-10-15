Herzogin Meghan gibt Einblick in ihren Netflix-Deal

Wird es eine dritte «With Love, Meghan»–Staffel geben?

Neben Details zur neuen Vereinbarung äusserte sich Meghan auch zur Zukunft ihrer Lifestyle–Serie «With Love, Meghan». Zu einer möglichen dritten Staffel sagte sie: «Wenn ich mir dieses Format anschaue [...], dann können wir sagen: ‹Zwei Staffeln mit je acht Episoden – das ist eine Menge Arbeit.›» Wie aufwendig die Produktion sei, wisse sie auch noch aus ihrer Zeit bei der Serie «Suits». Klingt also nicht danach, dass aktuell eine dritte Staffel geplant ist.