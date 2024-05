Herzogin Meghan: Glamour-Auftritt bei Empfang in Nigeria

Am zweiten Tag ihrer dreitägigen Nigeria–Reise wurden Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) am Samstagabend (11. Mai) zu einem glamourösen Empfang für Militärfamilien und Witwen im Verteidigungsministerium in Abuja eingeladen. Das Paar machte dabei in aufeinander abgestimmten, weissen Leinen–Outfits eine durchaus glamouröse Figur.