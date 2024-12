Herzogin Meghan: Glamouröser Solo-Auftritt in schwarzem Traumkleid

Herzogin Meghan (43) hat einen eleganten Solo–Auftritt bei der Paley Honors Fall Gala in Los Angeles hingelegt. Bei der Preisverleihung am Mittwoch (4. Dezember) strahlte sie in einem trägerlosen Kleid in Schwarz. Als besonderes Detail fiel die dezente Raffung am Herzausschnitt der Robe auf. Zudem kamen die Beine der Herzogin von Sussex durch einen langen Schlitz am Rock zur Geltung. Dazu passten ihre schwarzen High Heels. Eine glamouröse Note verlieh ihre Diamantkette dem Look. Ihre Haare stylte sie zu einer Hochsteckfrisur, während ein dezentes Make–up ihre natürliche Schönheit betonte.