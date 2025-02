Herzogin Meghan: Hat ihre Koch-Show gar nichts mit Kochen zu tun?

In der Vorschau zu «With Love, Meghan» sehen die Netflix–Abonnenten Herzogin Meghan (43) in der Küche schnippeln, beim Gemüse ernten aus dem eigenen Garten, beim Backen, beim Dekorieren von Süssspeisen oder Blumenbouquets. Doch der Inhalt der Serie soll mit dem Trailer nicht viel gemeinsam haben, verraten Quellen, die das Format schon vor dem offiziellen Start am 4. März sehen konnten gegenüber der britischen Tageszeitung «Daily Mail».