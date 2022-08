Herzogin Meghan: Ihr Podcast «Archetypes» ist jetzt da!

Ausserdem spricht Meghan unter anderem darüber, wie sie schon als junges Mädchen aufgebracht gewesen sei, als sie damals eine Werbung gesehen hatte. Der Konzern Procter & Gamble hatte für Geschirrspülmittel geworben und den Clip rein an Frauen gerichtet. Sie schrieb mehrere Briefe, darunter auch an die damalige First Lady Hillary Clinton (74) - und Meghan schaffte es tatsächlich, dass das Unternehmen umdachte.