Herzogin Meghan: Ihre Freundin Mindy Kaling schwärmt vom Netflix-Dreh

«The Office»–Star Mindy Kaling (45) ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch eine enge Freundin von Herzogin Meghan (43). Sie wird in der neuen Netflix–Serie «With Love, Meghan» zu sehen sein, die am 15. Januar auf Netflix erscheint. Am Rande der Golden Globes am 5. Januar gab sie ein paar Einblicke in die gemeinsamen Dreharbeiten.