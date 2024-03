Herzogin Meghan ist fleissig: Das plant sie für ihre Lifestyle-Marke

Am 9. März sollen laut Bericht beim US–Patent– und Markenamt mehrere Markenanmeldungen von Meghan eingegangen sein. Offenbar möchte sie künftig Waren in fast allen Lifestyle–Bereichen verkaufen, darunter Kosmetikprodukte, Wohnaccessoires, Schreibwaren, Bettwäsche, kleine Küchengeräte, Gewürze, Yoga–Geräte, Gartengeräte, Haustierzubehör, Geschirr und Lebensmittelprodukte in Gläsern. An Lebensmitteln werden unter anderem Wein, Honig, Trockenfrüchte, Kaffee, Tee und Saucen, aber auch Süssigkeiten wie Kekse gelistet.