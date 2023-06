Herzogin Meghan ist unbeliebter als je zuvor

Auch die öffentliche Meinung über ihren Ehemann Prinz Harry (38) ist dem Bericht zufolge auf -36 gesunken. Das sei ein Rückgang um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum April. Allerdings lag dieser Wert im Januar noch bei -44. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA ausgewandert. Seitdem haben die beiden in Interviews, einer Netflix-Doku und in Harrys Autobiografie «Reserve» die königliche Familie immer wieder attackiert.