Herzogin Meghan: Kann sie ihren schwer kranken Vater nicht erreichen?

Nach Informationen der Zeitung «The Telegraph» hat die Herzogin ihrem Vater jedoch am Freitag eine Mail geschickt, um «Kontakt aufzunehmen». Die Nachricht könnte demnach an eine Adresse gesendet worden sein, die er seit längerem nicht mehr benutzt. Die Mail scheint jedoch zugestellt und nicht zurückgekommen zu sein, berichtet auch «The Sun». Meghans Mitarbeiter haben laut «The Telegraph» deutlich gemacht, dass sie die Nachricht weiterleiten werden, wenn sie eine andere Adresse erhalten.